Cementos Argos SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cementos Argos SA hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 181,48 COP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 86,40 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1 366,45 Milliarden COP – das entspricht einem Zuwachs von 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 327,29 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

