Cementos Argos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cementos Argos veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cementos Argos 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 341,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 323,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at