02.03.2026 06:31:29
Cementos Bio-Bio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cementos Bio-Bio stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52,00 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,00 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 96,53 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,22 Milliarden CLP umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 125,00 CLP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 123,00 CLP je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,05 Prozent auf 370,54 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 359,56 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.
