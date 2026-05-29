Cementos Bio-Bio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cementos Bio-Bio hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,00 CLP beziffert, während im Vorjahresquartal 22,00 CLP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 92,01 Milliarden CLP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,13 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at