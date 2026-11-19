Cementos Lima SAA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,10 Milliarden PEN, während im Vorjahreszeitraum 1,79 Milliarden PEN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at