Cementos Lima SAA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cementos Lima SAA lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 PEN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 PEN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent auf 1,79 Milliarden PEN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,79 Milliarden PEN in den Büchern gestanden.

