Cementos Pacasmayo Aktie
WKN DE: A0NAQ0 / ISIN: PEP239501005
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20.11.2026 19:00:03
Cementos Pacasmayo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Cementos Pacasmayo (NYSE:CPAC) reported consolidated EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, of 233.1 million Peruvian soles. Cost efficiencies and pricing power expanded operating margins to 34.9%.
Three things management said stand out.
Long-term operational efficiency depends on managing power costs and material inputs. A new power agreement reduced electricity expenses while lower clinker input, the proportion of energy-intensive clinker used to produce cement, further protected profitability.
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|Cementos Pacasmayo S.A. (A)
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