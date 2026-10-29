Cementos Pacasmayo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cementos Pacasmayo veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,28 PEN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cementos Pacasmayo 0,170 PEN je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,26 Prozent auf 667,4 Millionen PEN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 574,1 Millionen PEN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at