Cementos Pacasmayo SAA Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cementos Pacasmayo SAA Un lud am 15.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 138,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,449 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,196 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 43,30 Prozent auf 489,70 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 341,73 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,435 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 473,04 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at