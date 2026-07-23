Cementos Pacasmayo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cementos Pacasmayo hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,18 PEN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 PEN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cementos Pacasmayo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558,9 Millionen PEN. Im Vorjahresviertel waren 484,1 Millionen PEN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at