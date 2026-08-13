Cemepe Investimentos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cemepe Investimentos lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at