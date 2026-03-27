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27.03.2026 06:31:29
Cemepe Investimentos SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cemepe Investimentos SA präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 BRL gegenüber -0,350 BRL im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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