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13.08.2026 06:31:29
Cemepe Investimentos SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cemepe Investimentos SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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