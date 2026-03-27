Cemepe Investimentos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cemepe Investimentos präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Cemepe Investimentos hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 BRL je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 BRL gegenüber -0,340 BRL im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at