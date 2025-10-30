Cemex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cemex präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cemex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Cemex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,25 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,24 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at