Cemex SAB de CV (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cemex SAB de CV (A) äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 79,09 Milliarden MXN gegenüber 77,42 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at