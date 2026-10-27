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27.10.2026 06:31:29
Cemex SAB de CV (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cemex SAB de CV (A) präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,46 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cemex SAB de CV (A) 0,330 MXN je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 79,27 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,10 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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