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29.10.2026 06:31:29
Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 40,38 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR 26,57 ARS je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 640,13 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6 884,81 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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