Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,18 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cemex SAB de CV ADR CertDeposito ArgRepr 1 ADR ein EPS von 18,82 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5 649,01 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 848,06 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

