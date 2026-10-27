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27.10.2026 06:31:29
Cemex SAB de CV (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Cemex SAB de CV (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,46 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 MXN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Cemex SAB de CV (B) im vergangenen Quartal 79,27 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cemex SAB de CV (B) 79,10 Milliarden MXN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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