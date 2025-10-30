Cemex SAB de CV (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cemex SAB de CV (B) hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 MXN, nach 0,520 MXN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Cemex SAB de CV (B) 79,09 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,42 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at