Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A 0,380 MXN je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 79,09 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A 77,42 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,334 MXN sowie einen Umsatz von 78,02 Milliarden MXN prognostiziert.

Redaktion finanzen.at