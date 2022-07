Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cemex SAB de CV Cert Part Ord Repr 2 A präsentierte in der am 28.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,408 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,357 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 83,12 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,56 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,286 MXN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 82,84 Milliarden MXN geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at