Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,090 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,55 Prozent auf 1,62 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at