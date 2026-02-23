Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Milliarden TRY ausgewiesen.

Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,230 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,060 TRY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,27 Milliarden TRY im Vergleich zu 5,77 Milliarden TRY im Vorjahr.

