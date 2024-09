Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As lud am 10.09.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 TRY gegenüber 0,630 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 1,23 Milliarden TRY gegenüber 852,1 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at