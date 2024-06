Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As hat am 03.06.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,13 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret As 0,220 TRY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 74,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 849,3 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at