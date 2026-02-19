Cemtrex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cemtrex stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -7,90 USD. Ein Jahr zuvor waren -244,500 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cemtrex 16,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at