Cemtrex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cemtrex hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cemtrex 61,65 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,72 Prozent auf 18,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cemtrex 27,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at