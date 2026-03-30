CENAQ Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CENAQ Energy A hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 USD gegenüber -0,530 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at