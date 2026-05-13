CENAQ Energy A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CENAQ Energy A präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at