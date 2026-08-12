CENAQ Energy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CENAQ Energy A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CENAQ Energy A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at