Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
17.03.2026 13:51:50
Cencora CFO James Cleary Set To Retire
(RTTNews) - Cencora, Inc. (COR), a distributor of pharma products, Tuesday announced that its Chief financial Officer and Executive Vice President, James Cleary will retire on June 30.
The company said it is on the look out for a successor.
Cleary will assist the search process and serve in an advisory capacity through the end of 2026 for a smooth transition.
In pre-market activity, COR shares were trading at $334.50, down 3.29% on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
