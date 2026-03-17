Cencora Aktie

WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.03.2026 13:51:50

Cencora CFO James Cleary Set To Retire

(RTTNews) - Cencora, Inc. (COR), a distributor of pharma products, Tuesday announced that its Chief financial Officer and Executive Vice President, James Cleary will retire on June 30.

The company said it is on the look out for a successor.

Cleary will assist the search process and serve in an advisory capacity through the end of 2026 for a smooth transition.

In pre-market activity, COR shares were trading at $334.50, down 3.29% on the New York Stock Exchange.

