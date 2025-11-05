Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|
05.11.2025 14:36:15
Cencora Posts Loss In Q4; Raises Long-term Guidance
(RTTNews) - Cencora, Inc. (COR) reported a fourth quarter net loss attributable to company of $339.7 million compared to profit of $3.4 million, last year. Loss per share was $1.75, compared to profit of $0.02. Adjusted operating income was $1.0 billion, a 20.2 percent increase from last year. Adjusted EPS increased 15.0 percent to $3.84. Revenue increased 5.9 percent to $83.7 billion.
For 2026, the company expects adjusted earnings per share in a range of $17.45 to $17.75. Revenue is projected to rise 5% to 7%. Also, the company increased its long-term guidance. Adjusted earnings per share is now expected to rise 9% to 13%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cencoramehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Cencora zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cencora-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cencora verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.10.25
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.10.25
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.10.25
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cencora von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.09.25
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Cencoramehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cencora
|306,70
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX verhalten -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.