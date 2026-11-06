Cencora: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cencora veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,750 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cencora 88,35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 17,95 USD beziffert, während im Vorjahr 7,96 USD je Aktie in den Büchern standen.

Cencora hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 337,40 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 321,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at