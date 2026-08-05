Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
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05.08.2026 18:44:33
Cencora Sees Specialty Growth Continue While GLP-1 Mix Weighs on Margins
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Nachrichten zu Cencora
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07.08.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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04.08.26
|Ausblick: Cencora vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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31.07.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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24.07.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cencora-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Cencora präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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17.07.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.07.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.07.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: Wäre eine Cencora-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen? (finanzen.at)
Analysen zu Cencora
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.