Cencora stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cencora gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Cencora hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,50 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 85,93 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cencora 81,49 Milliarden USD umgesetzt.
