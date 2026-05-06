Cencora Aktie

WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055

06.05.2026 17:46:10

Cencora Stock Falls 15% Despite Strong Q2 Earnings Growth

(RTTNews) - Cencora, Inc. (COR) shares dropped 15.06 percent to $259.82, down $46.08 on Wednesday, even as the company reported strong second-quarter earnings growth.

The stock is currently trading at $259.82, compared to a previous close of $305.90 on the New York Stock Exchange. It opened at $268.02 and traded between $244.82 and $267.07 during the session, with volume reaching 2.70 million shares.

The company reported net income of $1.64 billion, or $8.40 per share, up from $717.87 million, or $3.68 per share, last year, while revenue rose 3.8 percent to $78.355 billion.

The stock has traded between $244.82 and $377.54 over the past 52 weeks.

