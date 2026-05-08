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08.05.2026 06:31:29
Cencora: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cencora hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 8,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cencora noch ein Gewinn pro Aktie von 3,68 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent auf 78,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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