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08.05.2026 06:31:29
Cencosud Shopping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cencosud Shopping lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 54,80 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,40 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,34 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,75 Milliarden CLP ausgewiesen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 38,36 CLP je Aktie sowie einen Umsatz 96,80 Milliarden CLP prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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