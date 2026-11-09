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09.11.2026 06:31:29
Cencosud stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cencosud lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,00 CLP, nach -5,400 CLP im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4 248,15 Milliarden CLP vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 141,47 Milliarden CLP in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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