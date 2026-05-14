CENIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CENIT veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CENIT -0,560 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 52,5 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at