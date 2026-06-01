Cenlub Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cenlub Industries präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 230,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cenlub Industries einen Umsatz von 206,8 Millionen INR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 17,01 INR gegenüber 19,17 INR im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cenlub Industries mit einem Umsatz von insgesamt 741,29 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 733,71 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at