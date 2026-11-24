Cenntro hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,400 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,7 Millionen USD – eine Minderung von 41,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at