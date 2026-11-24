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24.11.2026 06:31:29
Cenntro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cenntro hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,400 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,7 Millionen USD – eine Minderung von 41,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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