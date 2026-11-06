Cenovus Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cenovus Energy hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,84 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,720 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15,98 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,20 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at