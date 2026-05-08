Cenovus Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cenovus Energy hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,84 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cenovus Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,09 Prozent zurück. Hier wurden 12,36 Milliarden CAD gegenüber 13,30 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at