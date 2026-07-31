Cenovus Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cenovus Energy präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,54 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cenovus Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,32 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,43 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at