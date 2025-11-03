Cenovus Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cenovus Energy hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cenovus Energy 0,440 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,20 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 14,25 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at