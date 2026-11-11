Centaurus Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Centaurus Energy hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at