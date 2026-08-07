Centaurus Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Centaurus Energy hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,31 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Centaurus Energy -0,070 CAD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at